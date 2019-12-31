Гончарук спрогнозировал, что будет с гривной в 2020 году
Правительство надеется, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны относительно иностранных валют сохранится.
Относительно ослабления нацвалюты перед новогодними праздниками – это традиционное явление.
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканала «Украина 24″.
«Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед Новым годом со спекулятивным спросом. Традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну, чтобы приобрести какие-то подарки, или иным образом потратить деньги», – сказал премьер.
Глава Кабмина связал укрепление национальной валюты в конце 2019 года с доверием украинцев к государству, что растет. По его словам, стабильная гривна – «это хорошо макроэкономически».
Я думаю, что тенденция к укреплению гривны, которая была в этом году, сохранится и в следующем. Я это связываю с тем, что постепенно у людей, у бизнеса возвращаются доверие к государству,
– заявил Гончарук.
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