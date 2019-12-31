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Главная » Мир » Экономика
12:38 31 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Forbes считает запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»

США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

Такое мнение в статье для Forbes выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза.

Он отметил, что с утверждением санкций против «Северного потока-2» США опоздали на год. По его словам, введенные американскими властями ограничения слишком слабые, слишком запоздалые и даже противникам России эти санкции не понравятся.

Рапоза пояснил, что США предъявили требование «незамедлительно прекратить связанную со строительством деятельность» и «добровольно свернуть работы» тогда, когда участвующие в проекте уже завершают его. «Они уже сворачивают. Проект почти завершен. Связанные со строительством газопровода стороны должны закончить работы в течение 30 дней», — пишет Рапоза.

Колумнист добавил, что «Северный поток-2» «всегда воспринимался как пощечина Украине», через которую в основном российский газ поставлялся в Европу. Рапоза при этом отметил, что Россия — крупнейший игрок в области поставок газа в ЕС и Европа сильно, хотя и не полностью, зависит от нее.

Несмотря на то что европейские страны стараются перейти на альтернативные источники энергии (солнечные батареи и ветрогенераторы), их пока недостаточно, поэтому Евросоюзу все еще придется использовать природный газ. Кроме того, для ЕС поставляемый из России газ является самым дешевым источником энергии.

Санкции против строящих «Северный поток-2» компаний внесли в оборонный бюджет США в начале декабря. Кроме того, ограничения ввели и для тех, кто занимается прокладкой газопровода «Турецкий поток» (две его нитки проходят по дну Черного моря и предназначены для поставок газа в Турцию и на юг, юго-восток Европы). Американский президент Дональд Трамп подписал проект бюджета.

Источник:
Тэги: Северный поток 2

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