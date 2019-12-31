Зеленского призвали ввести обязательную лицензию на рождение детей

Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ввести лицензию на рождение детей.

Соответствующая петиция №22/081670-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

«Предлагаю ввести закон, который бы запрещал рожать без лицензии», – говорится в тексте петиции.

Так, для получения лицензии автор петиции предлагает следующие шаги:

1. Обязательная медкомиссия родителей раз в год.

В нее должны входить общие обследования, у родителей не должно быть наследственных и других болезней, врожденных дефектов и тому подобное.

Также в комиссию должны входить нарколог и психиатр. Родители должны четко знать и уметь обоснованно объяснить, зачем им нужен ребенок и быть готовыми психологически к его воспитанию и ответственности.

2. Экономическое положение родителей должно быть не ниже среднего уровня. Для ребенка должно быть отдельно сделано жилье под ключ (квартира или частный дом) не менее 2х комнат и предоставлен годовой бюджет не позднее 14 лет. В каком ребенок может жить в подростковом и взрослом возрасте. Как распоряжаться имуществом в будущем, он решает самостоятельно, как его владелец.

Сейчас петиция набрала 13 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 88 дней.

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