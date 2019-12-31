СМИ назвали украинцев, оставшихся после обмена в «ЛДНР»
Это граждане, имена которых точно известны их родственникам, и правозащитным организациям, но которых почему-то не «подтвердили» сепаратисты в Минске.
Сепаратисты «ЛДНР» продолжают удерживать ряд украинцев после обмена 29 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 31 декабря.
Отмечается, это те граждане, имена которых точно известны их родственникам, и украинским правозащитным организациям, но которых почему-то не «подтвердили» сепаратисты во время переговоров в Минске.
Гражданские:
Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант, заложник «ДНР», схвачен среди родного Кальмиусского 15 июля 2017 года и приговорен так называемым «судом» группировки на 10 лет тюрьмы за «шпионаж». Предполагается, что он содержится в Макеевке.
Виталий Демьяненко – 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 среди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. В «ДНР» ни разу публично не сообщали о нем.
Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018. За «терроризм» и «диверсионную деятельность» подростки получили от сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.
На следующий день после обмена 29 декабря 2019 глава «ДНР» Денис Пушилин их «помиловал». Но отпустили ли подростков – неизвестно.
Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации), «осужден» группировкой «ЛНР» до 6 лет тюрьмы за «разжигание вражды» и поддержку украинских патриотических групп в соцсети ВКонтакте. Сейчас удерживается на территории Славяносербского исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области.
Вадим Дреева – пропавший в апреле 2019 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой «ЛНР» в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что он имеет инвалидность 2-й группы
Роман Сагайдак – похищен в июне 2017 в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 обвинен группировкой «ЛНР» в «разбое, который нанес непоправимый ущерб республике». Получил «приговор» в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.
Военные:
После обмена 29 декабря один из 12 освобожденных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену в России и в ОРДЛО. Известно, что среди них Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки сепаратистов «ДНР» 22 мая 2019 года.
Журналистка Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых сепаратисты почему-то решили «придержать» на оккупированной части Донбасса. Это Виталий Чмиль, Андрей Качиньский, Станислав Панченко, Николай Гриненко, Игорь Мирончук.
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