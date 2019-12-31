Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году
Глава Кабмина перечислил основные достижения своего правительства в уходящем году, пообещав, что следующий год будет «годом эффективности».
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги 2019 года и назвал его «подготовительным периодом», чтобы «2020 год стал годом эффективности». Об этом он во вторник, 31 декабря, написал на своей странице в Facebook.
«Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов. Провели процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз України по европейским правилам. Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации», – подчеркнул премьер-министр, упомянув также $2,9 млрд компенсации от Газпрома, которые Нафтогаз получил по решению Стокгольмского арбитража.
Глава Кабмина также напомнил, что члены правительства:
- 1) приняли программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и т.п. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год)
- 2) вдвое увеличили финансирование правительственной программы «Доступные лекарства», добавив в пакет инсулин – в общей сложности это 3,3 млрд грн в 2020 году;
- 3) открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся;
- 4) выделили отдельный бюджет на программу «Эффективная школа для лучших результатов».
- 5) предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году – каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн;
- 6) подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно, в сельской местности.
«Запускаем программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начали прием заявок – 5%, 7%, 9%. Старт программы с 1 февраля 2020 года. Начали земельную реформу. Разработали программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы – в 2020-м. Запустили процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет. Перезагружаем власть – обновили руководство наиболее токсичных властных структур. Перезагрузка Гостаможслужбы, Госналоговой, Госгеокадастра, Госгеонедр, Укравтодора и других», – написал Гончарук.
Он также напомнил про запуск новой таможни, которая должна перекрыть потоки контрабанды в страну, и про открытие Офиса противодействия рейдерству, который должен усилить защиту прав собственности.
«Упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов. Боремся с теневыми рынками», – добавил Гончарук.
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