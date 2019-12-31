В Австралии лесной пожар заблокировал на пляже тысячи людей
Из-за высокой температуры люди гибнут еще до того, как пламя до них доберется. Сообщается о по меньшей мере 12 погибших.
Около четырех тысяч человек заблокированы пламенем на пляже австралийского города Маллакута. Еще 12 человек погибли в стране во время лесных пожаров. Об этом во вторник, 31 декабря.
«Тысячи туристов и местных жителей вынуждены бежать от лесных пожаров к морскому берегу. Так, около четырех тысяч человек оказались заблокированными на пляже города Маллакута в штате Виктория», – говорится в сообщении.
Группы беглецов зафиксированы и на других отрезках 200-километрового побережья, прилегающей к пораженной пожарами зоны континента. Местные спасательные службы готовятся в случае необходимости эвакуировать заблокированных людей морем.
Сообщается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди гибнут еще до того, как пламя до них доберется.
В общем пожар уничтожил уже сотни домов в этих штатах, а среди жертв огня – трое пожарных добровольцев.
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Пожар начался в трехэтажном производственном здании завода «УфаНефтехим», огонь распространился на территории в 1600 квадратных метров.
Температурный рекорд был побит 17 декабря, когда температура достигла 40,9°C. Ранее самый жаркий день в Австралии был зафиксирован в 2013 году – тогда на термометрах было 40,3°C. Ученые говорят о глобальном потеплении.
За последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе.