В Австралии лесной пожар заблокировал на пляже тысячи людей

Из-за высокой температуры люди гибнут еще до того, как пламя до них доберется. Сообщается о по меньшей мере 12 погибших.

Около четырех тысяч человек заблокированы пламенем на пляже австралийского города Маллакута. Еще 12 человек погибли в стране во время лесных пожаров. Об этом во вторник, 31 декабря.

«Тысячи туристов и местных жителей вынуждены бежать от лесных пожаров к морскому берегу. Так, около четырех тысяч человек оказались заблокированными на пляже города Маллакута в штате Виктория», – говорится в сообщении.

Группы беглецов зафиксированы и на других отрезках 200-километрового побережья, прилегающей к пораженной пожарами зоны континента. Местные спасательные службы готовятся в случае необходимости эвакуировать заблокированных людей морем.

Сообщается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди гибнут еще до того, как пламя до них доберется.

В общем пожар уничтожил уже сотни домов в этих штатах, а среди жертв огня – трое пожарных добровольцев.

Тэги: пляж, пожар, Австралия, маллакута