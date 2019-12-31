Якутский скульптор слепил из навоза символ 2020 года
К Новому году якутский скульптор Михаил Боппосов слепил из навоза огромную крысу. Изваяние размещено на главной улице села Уолба.
На фоне стены с рельефной надписью «2020» стоят два трона, один из которых пустует, а на другом сидит крыса в шубе.
«Через нас едет много туристов, следующих в Оймякон, — объяснил Боппосов в беседе с агентством ЯСИА. — Они часто останавливаются и фотографируются с моими скульптурами. Поэтому в этом году решил сделать фотозону, где можно присесть на трон и сфотографироваться с крысой».
Работа над двухметровой скульптурой, на которую ушло около трех тонн навоза, продолжалась почти весь месяц.
«У меня десять голов скота, и каждый день я на санях понемногу возил навоз, — рассказал мастер. — Всего делал примерно по четыре рейса по 25 килограммов, итого в день я перетаскивал 100 килограммов материала».
Боппосов лепит навозные скульптуры каждую зиму. Чаще всего его персонажами становятся животные из восточного календаря. В прошлом году он изготовил трех поросят, до этого лепил собачью упряжку с санями и чумом, гигантского петуха, семейку коз, лошадей и кобру. В 2015 году скульптор соорудил замысловатую композицию из навозных пальм, по которым скакали мартышки, также сделанные из навоза.
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