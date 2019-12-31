В Лондоне вандал повредил картину Пикассо за 26 млн долларов
В галерее современного искусства Тейт в Лондоне вандал повредил картину художника Пабло Пикассо «Бюст женщины» стоимостью более 26 миллионов долларов.
Арестованный 20-летний Шакил Мэсси намерен отрицать все обвинения. Уточняется, что его отказались отпускать под залог.
В галерее Тейт пояснили, что на картине изображена любовница Пикассо Дора Маар. Работа была написана в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации.
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