В Лондоне вандал повредил картину Пикассо за 26 млн долларов

В галерее современного искусства Тейт в Лондоне вандал повредил картину художника Пабло Пикассо «Бюст женщины» стоимостью более 26 миллионов долларов.

Арестованный 20-летний Шакил Мэсси намерен отрицать все обвинения. Уточняется, что его отказались отпускать под залог.

В галерее Тейт пояснили, что на картине изображена любовница Пикассо Дора Маар. Работа была написана в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации.

Тэги: картина, Пикассо, вандализм