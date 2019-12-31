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Главная » Мир » Происшествия
19:51 31 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Лондоне вандал повредил картину Пикассо за 26 млн долларов

В галерее современного искусства Тейт в Лондоне вандал повредил картину художника Пабло Пикассо «Бюст женщины» стоимостью более 26 миллионов долларов.

Арестованный 20-летний Шакил Мэсси намерен отрицать все обвинения. Уточняется, что его отказались отпускать под залог.

В галерее Тейт пояснили, что на картине изображена любовница Пикассо Дора Маар. Работа была написана в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации.

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Тэги: картина, Пикассо, вандализм

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