Главный раввин Польши обвинил Путина в безответственности
Главный раввин Польши Михаил Шудрих и председатель польского Союза еврейских общин Клара Колодзейски-Полтын выступили с совместным заявлением.
Слова президента России Владимира Путина о после Польши в гитлеровской Германии Юзефе Липском они назвали «безответственными».
Шудрих и Колодзейска-Полтын пишут, что обвинения строились на «единственном предложении, вырванном из контекста». Авторы заявления напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липски.
В документе также говорится, что Германия не скрывает правды о Второй мировой войне.
«Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии», – подчеркивают авторы заявления, текст которого публикует газета Rzech Pospolita.
Напомним, 24 декабря на коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей» из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку. После высказываний Путина посла России в Варшаве вызвали в польский МИД.
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