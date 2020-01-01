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Главная » Мир » Религия
12:34 01 Января 2020 Просмотров 147   КомментариевКомментарии

Папа Франциск в Ватикане ударил по рукам паломницу

На видео видно, как во время общения папы с верующими на площади Святого Петра в Ватикане паломница схватила понтифика за руку из-за заграждения.

Это произошло во вторник. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS News.

Папа Франциск шел по площади к большой рождественской сцене, установленной на огромной эспланаде, и приветствовал паломников.

Понтифик протянув руку, чтобы дотронуться до ребенка, а в этот момент стоявшая рядом женщина схватила его за руку и потянула к себе, пишет агентство Reuters.

Этот резкий жест, казалось, причинил папе боль. На кадрах видно, что он даже несколько раз ударил женщину по рукам.

Затем к паломнице подошли охранники понтифика.

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Тэги: папа римский Франциск, ватика

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