Экс-главу Nissan тайно вывезли из Японии в коробке для музыкальных инструментов

Карлос Гон ожидал суд по обвинению в финансовых нарушениях. Его побег был осуществлен группой неких наемников, которые попали в его дом под видом музыкантов.

Топ-менеджера привезли в небольшой аэропорт в провинции, откуда он вылетел в Турцию, после чего на частном самолете отправился в Ливан.

Легально пересекать границу Гон не мог, поскольку все три его паспорта (ливанский, французский и бразильский) находятся у адвокатов.

Сообщается, что в Ливане топ-менеджер встретился с президентом Мишелем Наим Ауном и получил от государства гарантии безопасности. Гон является гражданином этой страны и пользуется там большим уважением. Кроме того, как отмечает MTV, между Ливаном и Японией не заключено соглашение об экстрадиции.

Сам Гон в кратком заявлении, распространенном 31 декабря, подтвердил, что находится в Ливане, и подчеркнул, что больше «не будет в заложниках сфальсифицированного японского правосудия».

Карлос Гон был задержан осенью 2018 года, его несколько раз заключали под стражу и освобождали под залог, последний раз – в марте 2019 года.

Тэги: Япония, побег, компания Nissan