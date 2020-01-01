В США уже 11-й штат легализовал марихуану

Иллинойс тстал одиннадцатым по счету штатом США, в котором марихуана полностью легализована. С 1 января 2020 года здесь разрешена продажа марихуаны.

Теперь любой гражданин США, достигший 21-летнего возраста, предъявив документы, сможет купить вещество без рецепта.

Жителям Иллинойса для хранения разрешено до 30 граммов соцветий каннабиса, до 5 граммов концентрата психоактивного каннабиоида ТГК или до 500 миллиграммов ТГК, растворенного в еде или напитках. Для тех, кто приехал из другого штата, эти объемы в два раза меньше.

Употреблять в публичных местах или где-либо в присутствии несовершеннолетних все еще запрещено. Власти Чикаго постановили, что задний двор дома или балкон многоквартирного здания не считается общественным пространством.

Из 55 точек продажи медицинской марихуаны 35 получили лицензию и начнут продавать вещество и для рекреационного употребления. Хотя хранение и употребление теперь легальны, разрешение на продажу будут выдавать администрации отдельных городов штата.

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