В России отказались регистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
В Петергофе в ЗАГСе №4 заявили, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде. Светлана и Сергей получили письменный отказ.
Светлане и Сергею стать мужем и женой им предстояло в 13:00 31 декабря. Будущие супруги облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Но сотрудники ЗАГСа наряды не оценили, пишет «Фонтанка».
«Сказали, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде, – рассказал Сергей. – И нам отказали в торжественной регистрации, сказали, что могут зарегистрировать просто в кабинете, без фотографа. Очень обидно».
Им либо прийти в другой день и в другой одежде, либо провести регистрацию в рабочем кабинете сотрудника ЗАГСа. Светлана и Сергей выбрали последний вариант.
Пара потребовала и получила официальный письменный отказ. Документ за подписью начальника отдела Елены Дубченко ссылается на приказ о правилах поведения в помещениях ЗАГСа.
«Лицам, обратившимся в комитет… надлежит соблюдать форму одежды, соответствующую месту и событию», – говорится в тексте.
Костюмы сказочных персонажей не соответствуют предъявляемым требованиям.
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