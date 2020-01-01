В России отказались регистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

В Петергофе в ЗАГСе №4 заявили, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде. Светлана и Сергей получили письменный отказ.

Светлане и Сергею стать мужем и женой им предстояло в 13:00 31 декабря. Будущие супруги облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Но сотрудники ЗАГСа наряды не оценили, пишет «Фонтанка».

«Сказали, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде, – рассказал Сергей. – И нам отказали в торжественной регистрации, сказали, что могут зарегистрировать просто в кабинете, без фотографа. Очень обидно».

Им либо прийти в другой день и в другой одежде, либо провести регистрацию в рабочем кабинете сотрудника ЗАГСа. Светлана и Сергей выбрали последний вариант.

Пара потребовала и получила официальный письменный отказ. Документ за подписью начальника отдела Елены Дубченко ссылается на приказ о правилах поведения в помещениях ЗАГСа.

«Лицам, обратившимся в комитет… надлежит соблюдать форму одежды, соответствующую месту и событию», – говорится в тексте.

Костюмы сказочных персонажей не соответствуют предъявляемым требованиям.

Тэги: Дед Мороз, свадьба, Снегурочка