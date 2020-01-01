Суд Анголы арестовал активы самой богатой женщины Африки
Нынешние власти страны пытаются добиться возвращения 1 млрд долларов, которыми, по мнению властей, незаконно завладела дочь бывшего президента.
Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш – дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в 2,3 млрд долларов.
По данным BBC News, арест связан с антикоррупционным расследованием. Власти Анголы при нынешнем президенте Жуане Лоренсу пытается добиться возвращения 1 млрд долларов, которыми, по мнению властей, незаконно завладела душ Сантуш.
Сама она обвинения отрицает.
По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, причем среди женщин она занимает первое место. Ее отец был президентом Анголы в период с 1979 по 2017 год.
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