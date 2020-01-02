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Главная » Мир » Происшествия
12:20 02 Января 2020 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

В немецком зоопарке из-за летающих китайских фонариков сгорели обезьяны

Фонари упали на обезьяний дом, живущие в нем животные погибли. Остались в живых только гориллы, которые обитают в уличном вольере.

В зоопарке Крефельда в новогоднюю ночь сгорели животные, сообщает немецкое издание Bild.

Гориллы, орангутаны, шимпанзе и мартышки жили в вольере площадью 2 тысячи квадратных метров. Большинство обезьян погибли в огне.

Сообщение о возгорании пожарные получили в полпервого ночи. Выехавшая по вызову команда боролась с огнем несколько часов.

Полиция нашла на месте происшествия остатки от трех китайских так называемых «небесных фонарей» и предположила, что те могли стать причиной пожара.

Как рассказал начальник городской полиции, такие фонари запрещены с 2009 года.

Полицейские ведут расследование, предварительная версия произошедшего — поджог по неосторожности. Отмечается, что подозреваемые уже признали, что недалеко от зоопарка запускали фонари.

«Небесные фонарики» со свечками внутри пользуется популярностью в восточных странах. Теперь они популярны и на Западе. Они могут подниматься высоко в небо и перелетать на некоторое расстояние. На них пишутся от руки пожелания и поздравления – это якобы должно приносить удачу.

Местные жители ставят свечи, рисунки и фотографии в знак траура по погибшим животным

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Тэги: Германия, пожар, зоопарк

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