Впервые в мире в одной из стран запретили солнцезащитные кремы

Тихоокеанское государство Палау стала первой страной, которая запретила солнцезащитные кремы, вредные для кораллов и морской фауны.

Кораллы Палау



Новый закон запрещает продажу и использование солнцезащитных кремов, которые содержат 10 ингредиентов, включая оксибензон и октиноксат, которые являются известными загрязнителями окружающей среды, пишет DW.

За нарушение запрета грозит штраф в размере тысячи долларов, нелегальную продукцию будут конфисковывать.

В международном фонде International Coral Reef Foundation заявили, что запрещенные кремы являются «известными загрязнителями окружающей среды» – большинство из них токсичны для представителей многих видов дикой природы».

Палау считается раем для дайверов. Лагуна на Скалистых островах Палау является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет более 20 тысяч человек, проживающих на сотнях островов.

Помимо Палау запретить солнцезащитные кремы планируют Гавайи, Американские Виргинские острова и остров Бонэйр на юге Карибского моря, который принадлежит Нидерландам.

Тэги: природа, загрязнение, окружающая среда, солнцезащитные кремы