Столица Индии пережила самых холодный день за 120 лет

Метеорологические записи ведут в Дели с 1901 года, до сих пор холодным днем ​​было 2 января 2013 года, когда было плюс 9,8 градусов.

В понедельник индийскую столицу также окутал густой смог



Волна холода накрыла север Индии. В Дели дневная температура опустилась до самой низкой отметки (за все время наблюдений с 1901 года) – плюс 9,4 градуса по Цельсию. Это примерно на 20 градусов ниже среднего показателя за декабрь, пишет The New York Times.

Метеорологические записи ведут в Дели с 1901 года, до сих пор холодным днем ​​было 2 января 2013 года, когда было плюс 9,8 градусов.

Во всех северных штатах страны дневная температура упала ниже нормы на 10 градусов.

От непривычных холодов страдают бездомные. Примерно 200 приютов для бездомных в Дели переполнены людьми. Ночью температура опускается до плюс одного градуса, и уже есть погибшие от переохлаждения.

В помещениях тоже холодно – дома в индийских городах не оборудованы никакими системами отопления – ни центральными, ни автономными. Обогреватели продают в магазинах, и обычно перед началом зимы розничные торговцы делают на них скидки. Однако бедняков, которые не могут себе позволить купить электрический радиатор, в Индии миллионы. Они греются традиционными методами кладут в постель бутылки с горячей водой и накрываются шерстяными одеялами.

Как правило, холод в начале зимы приносят в Дели ветры с Гималаев, но обычно до конца декабря им на смену приходит западный ветер с равнин Уттар-Прадеш. Но в этом году в центральных штатах Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджабе также скопились холодные воздушные массы, и похолодание только усилилось.

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