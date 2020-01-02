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Главная » Мир » Происшествия
14:35 02 Января 2020 Просмотров 3954   КомментариевКомментарии

Пустынное растение на 10 часов заблокировало трассу в США

Автомобилисты в штате Вашингтон не так хотели провести новогоднюю ночь. Несколько человек оказались заблокированными в своих машинах из-за растения перекати-поле.

Спасатели из Министерства транспорта штата Вашингтон работали всю ночь, чтобы расчистить дорогу

Это случилось примерно в 20 милях к западу от Ричленда в южной части штата, сообщает CNN.

Несколько автомобилей и один грузовик замедлили движение из-за плохой видимости, затем совсем остановились. В результате их занесло кустами растения перекати-поле, которые гнал по равнине сильный ветер.

По словам патрульного Криса Торсона, в некоторых местах нагромождения кустов достигли высоты 20–30 футов, а шоссе было заблокировано в течение 10 часов.

Спасатели из Министерства транспорта штата Вашингтон работали всю ночь, чтобы расчистить дорогу. Трасса была открыта в среду около 4:30 утра.

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Тэги: растение, автотрасса

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