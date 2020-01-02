Пустынное растение на 10 часов заблокировало трассу в США
Автомобилисты в штате Вашингтон не так хотели провести новогоднюю ночь. Несколько человек оказались заблокированными в своих машинах из-за растения перекати-поле.
Это случилось примерно в 20 милях к западу от Ричленда в южной части штата, сообщает CNN.
Несколько автомобилей и один грузовик замедлили движение из-за плохой видимости, затем совсем остановились. В результате их занесло кустами растения перекати-поле, которые гнал по равнине сильный ветер.
По словам патрульного Криса Торсона, в некоторых местах нагромождения кустов достигли высоты 20–30 футов, а шоссе было заблокировано в течение 10 часов.
Спасатели из Министерства транспорта штата Вашингтон работали всю ночь, чтобы расчистить дорогу. Трасса была открыта в среду около 4:30 утра.
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