Marvel снимет фильм про первого супергероя-трансгендера
Как заявил босс Marvel Studios Кевин Фиг, отвечая на вопросы в Нью-Йоркской киноакадемии, это произойдет «очень скоро».
Единственным существующим транс-супергероем в Marvel Comics является недавно представленная Сера, сообщает BBC.
Сера принадлежит к небольшой группе ангелов без крыльев мужского пола, называющих себя Анахоретами и запертых внутри Десятого Королевства. При этом Сера идентифицировала себя как женщину и, таким образом, стала практически первой женщиной-трансгендером в комиксах Marvel, игравшей ключевую роль для сюжета. Поскольку из заточения в Десятом Королевстве Серу освободила Ангела, сводная сестра Тора, есть предположение, что дебют трансгендерной героини состоится именно в четвертой части «Тора».
В Marvel также сообщили, что представят своего первого глухого супергероя в «Вечных» и своего первого азиатско-американского супергероя в «Шан-Чи» и «Легенде о десяти кольцах».
«Мы хотим, чтобы фильмы отражали нашу аудиторию и чтобы каждый зритель увидел себя на экране», – добавил Кевин Фиг.
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