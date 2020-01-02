Marvel снимет фильм про первого супергероя-трансгендера

Как заявил босс Marvel Studios Кевин Фиг, отвечая на вопросы в Нью-Йоркской киноакадемии, это произойдет «очень скоро».

В комиксах Валькирия идентифицируется как бисексуальная



Единственным существующим транс-супергероем в Marvel Comics является недавно представленная Сера, сообщает BBC.

Сера принадлежит к небольшой группе ангелов без крыльев мужского пола, называющих себя Анахоретами и запертых внутри Десятого Королевства. При этом Сера идентифицировала себя как женщину и, таким образом, стала практически первой женщиной-трансгендером в комиксах Marvel, игравшей ключевую роль для сюжета. Поскольку из заточения в Десятом Королевстве Серу освободила Ангела, сводная сестра Тора, есть предположение, что дебют трансгендерной героини состоится именно в четвертой части «Тора».

В Marvel также сообщили, что представят своего первого глухого супергероя в «Вечных» и своего первого азиатско-американского супергероя в «Шан-Чи» и «Легенде о десяти кольцах».

«Мы хотим, чтобы фильмы отражали нашу аудиторию и чтобы каждый зритель увидел себя на экране», – добавил Кевин Фиг.

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