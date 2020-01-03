Американцы уничтожили в Ираке высокопоставленного иранского генерала

Генерал Кассем Сулеймани, глава спецназа Корпуса стражей исламской революции, был убит в результате удара по аэропорту Багдада.

В ночь на пятницу, 3 января, по международному аэропорту в столице Ирака Багдаде были выпущены по меньшей мере три ракеты.

Reuters сообщает, что удары были нанесены по двум целям, связанным с Ираном в Багдаде. В результате был убит Кассем Сулеймани, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за специальные операции на территории иностранных государств.

Вместе с Сулеймани был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего Силами народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном.

Согласно Associated Press, Сулеймани погиб в результате воздушного удара по автомобилю, ехавшему по дороге из аэропорта. Сулеймани прилетел в Багдад то ли из Ливана, то ли из Сирии. Удар был нанесен при помощи военного дрона.

Все это произошло на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке был убит американец. В результате ответного американского удара были убиты 25 боевиков проиранской военной группировки. Днем позже ее члены организовали осаду американского посольства в Багдаде, уничтожив одно из помещений на его территории. Двухдневная осада посольства была снята в среду после того, как стало известно об отправке в регион 750 американских военнослужащих.

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