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15:39 03 Января 2020 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Харьковский душегуб, убивавший пенсионерок, приговорен к пожизненному заключению

Убил двух старушек и пытался лишить жизни третью всего за 22 гривны.

Восемь лет в Харьковском СИЗО находился Евгений Кондратенко, обвиняемый в разбойном нападении, двойном убийстве и покушении на третье. В итоге, свободы он не увидит, наверное, до конца своих дней.

Кровавая драма развернулась 29 марта 2011 года в райцентре Шевченковое на Харьковщине. Ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи уроженец этого поселка Евгений Кондратенко в злополучную ночь направился к дому 94-летней женщины, проживающей одиноко. Преступник намеревался завладеть пенсией старушки, лишив ее жизни. Однако на беду свою в доме старушки остались ночевать две пенсионерки, приглядывавшие за ней.

Первой на пути душегубу попалась 64-летняя женщина. Нанеся с десяток сокрушительных ударов по голове и туловищу незнакомки, от которых она потеряла сознание, убийца переступил порог дома. Женщина, повстречавшая убийцу, через несколько дней скончалась в больнице.

Та же судьба ждала 94-летнюю хозяйку дома – она вышла на шум, и Кондратенко принялся ее избивать, пока старушка не стала хрипеть без сознания. Полной неожиданностью для нелюдя оказалось появление третьей женщины – 51-летней местной жительницы. Он узнала в убийце Кондратенко, и преступник стал ей угрожать найденным на кухне ножом. Под угрозой смерти пенсионерка стала помогать убийце в поисках ценностей. Улучив момент, женщина отобрала у Кондратенко нож, но в ходе неравной борьбы злоумышленник, завладев оружием, ударил им женщину в живот. Бросив, как он думал умирающую, на полу, сам продолжил вытряхивать из шкафов нехитрые пожитки своей жертвы. Собрав последние силы, женщина выскочила из дома, и, подняв крик, рванула к соседям.

Кондратенко было погнался за третьей жертвой, но понял, что не успеет – на помощь раненой уже спешили соседи.

Всего в ту злополучную ночь двойной убийца унес ценностей на 22 гривны – в виде полимерной бижутерии, серебряной серьги и юбилейной медали…

В течение всех этих долгих девяти лет содеянное хладнокровным убийцам расценивали по-разному – например, в 2017 году Кондратенко Чугуевский райсуд приговаривал к 15-летнему тюремному сроку, расценив убийство как нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры, этот приговор отменили в апелляции. Новый приговор – пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

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Тэги: Харьков, приговор, пожизненное заключение, убийца, евгений кондратенко

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