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07:17 04 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Не успел: Под Киевом мужчина собирался поставить рекорд, выкурив 37 кг марихуаны

Помешала полиция, нагрянувшая с обыском.

Неженатый безработный житель поселка Ставище, что в Киевской области, стал местной достопримечательностью. Местные говорят, что когда к нему пожаловали полицейские, то сильно удивились улову – в доме он хранил почти 37 килограммов марихуаны. При этом сам ее не высаживал – говорят, где-то рвал и старательно высушивал.

Самое интересное, что мешки с готовой коноплей мужчина, по его словам, приготовил сугубо для употребления – он намеревался выкурить весь наркотик, что, вероятно, стало бы национальным или даже мировым рекордом.

Как бы там ни было, а суд поверил рассказу наркомана, оставив его на свободе – в течение ближайших трех лет он обязан отмечаться в органах полиции, и если снова возьмется на сбор наркорастений, отправится в места не столько отдаленные минимум на пять лет.

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Тэги: суд, марихуана, полиция, обыск, киевская область

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