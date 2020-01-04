В Украине скоро покажут американскую комедию про Гитлера

В США сняли комедию о Второй мировой войне под названием «Кролик Джоджо». Премьера фильма в Украине запланирована на 23 января 2020 года.

Фильм снят режиссером Тайком Вайтити по книге Кристины Люненс «Caging Skies», основанной на реальных событиях. Книгу перевели почти на 20 языков, однако на немецком не издавали – юмор произведения возмутил многих читателей, пишет Telegraph.

Сама автор книги положительно оценила ленту и похвалила рискованное решение режиссера ввести туда «воображаемого Гитлера», которого сыграл сам режиссер.

Главный герой фильма – Йоханнес «Джоджо» Бетцлер – десятилетний мальчик, член «Гитлерюгенда». У Йоханнеса есть воображаемый друг – Адольф Гитлер.

Однажды, оставшись дома один, Йоханнес обнаруживает еврейскую девочку-подростка Эльзу, которая живет в стене в комнате его сестры. Любовь заставляет мальчика пересмотреть свои взгляды, но этому мешает его воображаемый друг…

По мнению писательницы, очень важно «смеяться над психопатами и тиранами», это «ломает мифы и барьеры, которые их защищают». Она считает, что и в книге, и в фильме соблюден «баланс юмора и драмы».

Тэги: фильмы, Адольф Гитлер, комедия