В Амстердаме два акробата упали с высоты во время выступления

Акробатический дуэт Sky Angels приехал в столицу Нидерландов из Узбекистана. Цирковые артисты Кристина Воробьева и Рустэм Османов выступали в Королевском театре Карре.

Дуэт Sky Angels выступал в Королевском театре Карре. Артисты сорвались с 10-метровой высоты, при этом мужчина упал на женщину.

Как сообщают очевидцы, падение произошло, когда мужчина держал девушку одной рукой и ослабил хватку другой.

После падения в зале раздались крики ужаса, однако некоторые зрители подумали, что произошедшее – часть шоу.

Примерно через две минуты ведущий объявил, что представление закончено, и попросил зрителей выйти из зала, чтобы пропустить медработников.

По словам продюсера представления, главной особенностью номера было выполнение акробатами трюков без защитной сетки.

По предварительной информации, травмы одного из акробатов оцениваются как тяжелые.

Тэги: цирк, артисты, падение с высоты