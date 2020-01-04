Журналист рассказал, как Путин не дозвонился к Трампу

Журналист Питер Берген рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина.

О событиях 27 января 2017 года журналист рассказал в книге «Трамп и его генералы: Цена хаоса», пишет Business Insider.

Тогда Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это американский лидер ответил отрицательно. В этот момент директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн заметил, что президент России звонил несколько дней назад. В ответ Трамп начал критиковать Флинна и других сотрудников Белого дома за то, что ему не сообщили о звонке.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не соединил его? О чем, черт побери, ты думал?» – приводит Берген слова Трампа.

Американский лидер заявил, что Путин – «единственный человек на земле, который может нас уничтожить».

Первый разговор по телефону между Трампом и Путиным состоялся в конце января 2017 года.

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