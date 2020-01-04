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Главная » Мир » Общество
16:45 04 Января 2020 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

Грета Тунберг сменила имя

Грета Тунберг изменила свое имя в Twitter на Шэрон из-за участницы игрового шоу BBC’s Celebrity Mastermind, которая не узнала всемирно известную экоактивистку.

Как сообщает BBC, на шоу актрису Аманду Хендерсон попросили назвать имя всемирно известной экоактивистки. Та выглядела растерянной, покачала головой и сказала: «Шэрон».

Фрагмент телепередачи в Twitter опубликовал актер и комик Марк Смит с подписью «2020-й отменяется». Видеозапись в  посмотрели свыше 6,6 млн раз.

Тунберг заметила это и пятницу вечером поменяла имя на Шэрон (Sharon).

Она также внесла изменения в запись, так как в пятницу девочке исполнилось 17 лет.

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Тэги: Twitter, викторина, Грета Тунберг

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