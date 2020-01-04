Чиновник министерства образования Нью-Йорка обвинен в педофилии
39-летний Дэвид А. Хэй был арестован 29 декабря по обвинению в попытке совращения несовершеннолетнего. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Хэй был заместителем начальника отдела кадров в министерстве образования Нью-Йорка, сообщает CNN. До этого он работал учителем, а также директором в школах Висконсина.
Через Grindr – приложение, обеспечивающее доступ к социальной сети для геев и бисексуальных мужчин – он познакомился с тайным агентом полиции, выдававшим себя за 14-летнего подростка из Висконсина по имени Колтон. С июля 2019 года они начали обмениваться сообщениями.
9 декабря Хэй написал, что в конце месяца он приедет в Висконсин. Агент спросил, могут ли они остановиться в гостинице, на что Хэй ответил: «Да». Он забронировал гостиничный номер, но затем отказался от встречи, сославшись на семейные проблемы.
В его телефоне также были найдены откровенные фотографии мальчика, датируемые 2015 годом.
На время расследования суд отпустил Хэй под домашний арест.
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