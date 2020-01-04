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Главная » Украина » Происшествия
18:02 04 Января 2020 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

В Черновцах полицейский избивал студента на глазах у прохожих из хулиганских побуждений

Возмутительный поступок правоохранителя шокировал общественность.

Оперуполномоченный Управления защиты экономики в Черновицкой области Владислав Дикий поплатился карьерой в правоохранительных органах за циничное избиение местного студента.

25-го октября 2018 года Дикий спровоцировал конфликт с автомобилистом, припарковавшим свою машину возле «БМВ» на польских «евробляхах», в которой находился полицейский, только переведенный в «опера» из патрульных. Пристав к студенту, приехавшему на учебу, он сначала оскорблял его, а затем нанес множество ударов по даже не защищавшемуся мужчине. Избив свою жертвы до бессознательного состояния, Дикий сел в «БМВ» и попытался скрыться. Жена потерпевшего поехала следом за нападавшим, и сообщила приметы его авто полицейским. Патрульные, остановив «БМВ», сразу же заявили о том, что данный мужчина – их коллега. И не хотели верить, что он способен на столь дикое преступление.

В общем, если бы не камера видеонаблюдения, находившаяся на территории вуза, доказать виновность Дикого было бы проблематично. Сам он себя признал виновным только частично – заявил, что защищался от нападок студента. Однако на видео с места преступления все отчетливо видно:

В итоге, суд признал Владислава Дикого виновным в хулиганстве, и оштрафовал на 17 000 гривен. Еще 27 тысяч гривен бывший полицейский обязан выплатить потерпевшему в качестве компенсации морального и материального ущерба.

Фото: РБК

Источник:
Тэги: избиение, черновцы, патрульный, владислав дикий, автомобилист

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