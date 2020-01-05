Первым новорожденным ребенком в 2020 году во Франции оказалась чернокожая мусульманка
Это случилось на Майотте – заморском департаменте Франции, расположенном в Мозамбикском проливе в западной части Индийского океана.
Как сообщает портал France Info, это новогодняя традиция. Каждый раз французы с нетерпением ждут появления первого ребенка года.
А 2020 год стал годом Фазры – так назвали эту девочку.
Отмечается, что девочка появилась на свет в 1:30 утра в родильном доме Mamoudzou, она весит 3,6 килограмма.
Мать Фазры зовут Дассанти. По ее словам, она счастлива, что родила первого ребенка 2020 года, для нее это «подарок небес».
Роды прошли легко, и Фазра стала шестым ребенком в семье, в которой уже есть пять девочек.
Новости по теме
В Украине рожден первый в мире ребенок с ДНК троих человек, то есть ребенок имеет трех родителей. Это первый подобный случай зачатия, пишет «Вести Украина».
Суд Ниццы восстановил право мусульманок Канн облачаться в специальные купальники — буркини — на пляжах города.
По российским законам рожденному раньше срока малышу не хватило 10-ти граммов веса, чтобы стать человеком