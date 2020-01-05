Первым новорожденным ребенком в 2020 году во Франции оказалась чернокожая мусульманка

Это случилось на Майотте – заморском департаменте Франции, расположенном в Мозамбикском проливе в западной части Индийского океана.

Как сообщает портал France Info, это новогодняя традиция. Каждый раз французы с нетерпением ждут появления первого ребенка года.

А 2020 год стал годом Фазры – так назвали эту девочку.

Отмечается, что девочка появилась на свет в 1:30 утра в родильном доме Mamoudzou, она весит 3,6 килограмма.

Мать Фазры зовут Дассанти. По ее словам, она счастлива, что родила первого ребенка 2020 года, для нее это «подарок небес».

Роды прошли легко, и Фазра стала шестым ребенком в семье, в которой уже есть пять девочек.

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