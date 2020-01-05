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09:44 05 Января 2020 Просмотров 292   КомментариевКомментарии

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Это произойдет, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана. «Пускай это будет предупреждением», – написал президент США в своем Twitter.

«Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта, … и сам Иран получит очень быстрый и очень сильный удар», – написал Дональд Трамп.

По словам Трампа, некоторые из этих целей «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры». Их число равно числу американских заложников, захваченных в Иране в 1979 году, добавил американский лидер.

Ранее Трамп рамп заявил, что американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».

«Господству террора Сулеймани настал конец, – заявил Трамп на пресс-конференции в своем поместье во Флориде. – Военные США нанесли безупречный по точности удар, который убил террориста номер один в мире – Касема Сулеймани».

«Он готовил нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его на месте преступления и ликвидировали», – сказал американский президент.

Генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в Багдаде в результате авиаудара США, как подтвердил Пентагон, по приказу Дональда Трампа.

Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника.

Эксперты единодушны: инцидент резко обострит ситуацию в регионе. Многие политики называют решение Трампа необдуманным.

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Тэги: Иран, Трамп

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