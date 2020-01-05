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Главная » Мир » Общество
10:15 05 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зачем 7-летний мальчик из Лондона отрастил себе волосы, как у девочки?

Фарук Джеймс стал знаменит благодаря своим очень длинным волосам и теперь является моделью для Fendi, Gucci и пр. У него более 220 000 подписчиков в Instagram.

Фарук Джеймс – семилетний мальчик из Лондона, сенсация в Instagram, сообщает BBC.

Мальчик стал знаменит благодаря своим очень длинным волосам, что позволило ему заключить свой первый рекламный контракт.

После этого опыта ее мать Бонни решила создать для нее аккаунт в Instagram. Фарук Джеймс быстро стал маленькой звездой, у которой сегодня более 220 000 подписчиков.

Он уже участвовал в нескольких рекламных кампаниях. И даже выходил на подиум во время показа мод.

Но его мать часто подвергается критике за то, что она позволила своему сыну отрастить такие длинные волосы.

Но Бонни не сдается. Она даже хочет, чтобы парламент принял закон и запретил школам заставлять мальчиков подстригать волосы, и готовит на эту тему петицию.

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Тэги: Лондон, мальчик, волосы

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