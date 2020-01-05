Позднее зажигание: Несколько часов катаясь на машине, женщина поняла, что ее у нее угнали

Курьезное преступление было раскрыто благодаря технике.

В столице на днях завершилось слушание дела об угоне дорогостоящего внедорожника Lexus RX. На скамье подсудимых – руководитель отдела продаж «Народной аптеки», отец двоих малолетних детей.

Он подтвердил суду выводы следствия о том, что в марте 2017 года он угнал «Лексус» столичной жительницы при следующих обстоятельствах.

На улице Чернобыльской женщина припарковала внедорожник около 15-00. Машину она оставила напротив вещевого рынка, и он решил спонтанно угнать автомобиль. С помощью специального прибора он открыл замок «Лексуса» и запустил двигатель. Тронувшись с места, начал движение. Однако уже на полосе дороги машина заглохла, поскольку сработала антиугонная система – двигатель был заблокирован. Как раз в этот момент позади внедорожника остановился патрульный автомобиль полиции. Запаниковав, горе-угонзик выбежал из «Лексуса», пытаясь скрыться. Полицейские, заметив странное поведение водителя, задержали его, и принялись опрашивать в салоне служебного авто. В это время владелица машины вернулась, и… спокойно сев, покинула место!

Не смутило гражданку ни положение автомобиля на дороге, ни то, что двигатель запустился только с четвертой попытки – она продолжила движение, и только вечером рассказала сыну о странном событии. Просмотрев запись с видеорегистратора, парень обнаружил, что машину угнали. И сообщил о произошедшем в полицию. А правоохранители, опрашивавшие угонщика, уже имели его паспортные данные.

Владелица авто к моменту приговора простила угонщика, и суд наказал его не сурово – 4 года лишения свободы с двухлетней отсрочкой.

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