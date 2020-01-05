НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
12:14 05 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Ты только жди»: Присягая на верность Украине, солдат сделал предложение девушке

Срочники будут нести службу на берегах и на морях Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны, в Николаеве состоялась торжественная церемония принятия Присяги на верность народу Украины. 208 курсантов из учебного центра из 15-ти областей ближайшее время будут защищать кордоны нашей страны. Они все прошли тактическую и медицинскую подготовку, и готовы к выполнению поставленных задач.

Приятным и трогательным стало неофициальное событие: срочник Богдан сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной под аплодисменты военных и гражданских гостей.

Девушка ответила «Да».

Источник:
Тэги: Николаев, армия, предложение, присяга, ВМС Украины

Новости по теме

Российского оппозиционера насильно отправили служить в армию

Менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, в чьей квартире вчера прошел обыск, отправили служить на архипелаг Новая Земля.

В бундесвере будут служить военные раввины

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава Центрального совета евреев Йозеф Шустер подписали в Берлине соответствующий государственный договор.

В Николаеве скончались двое дальнобойщиков, еще трое – в больнице

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков из Винницкой и Черниговской областей, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

09:44 Мир

Каховка в огне. Местные жители протестуют, жгут шины, пытались захватить РГА и полицию

23:50 Украина

В Иране после убийства генерала, поднят красный флаг джихада

23:08 Мир

В Украине алименты выросли в размере

19:18 Украина

В Черновцах полицейский избивал студента на глазах у прохожих из хулиганских побуждений

18:02 Украина

Лауреат Нобелевской премии отозвала свою статью из-за неудачного эксперимента

17:05 Мир

Журналист рассказал, как Путин не дозвонился к Трампу

16:20 Мир

Суд выпустил на свободу боевиков из банды заказчика убийства депутата Соболева?

13:14 Украина

Не отдыхается: В ВР разблокировали земельный закон

19:16 Украина

Убийство иранского генерала ракетами США скажется на экономике Украины

18:07 Мир

Дело Ляшко близится к завершению. Ему грозит до 7 лет.

16:00 Украина

Новости | Игровые автоматы