«Ты только жди»: Присягая на верность Украине, солдат сделал предложение девушке
Срочники будут нести службу на берегах и на морях Украины.
Как сообщили в Министерстве обороны, в Николаеве состоялась торжественная церемония принятия Присяги на верность народу Украины. 208 курсантов из учебного центра из 15-ти областей ближайшее время будут защищать кордоны нашей страны. Они все прошли тактическую и медицинскую подготовку, и готовы к выполнению поставленных задач.
Приятным и трогательным стало неофициальное событие: срочник Богдан сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной под аплодисменты военных и гражданских гостей.
Девушка ответила «Да».
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