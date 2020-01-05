«Ты только жди»: Присягая на верность Украине, солдат сделал предложение девушке

Срочники будут нести службу на берегах и на морях Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны, в Николаеве состоялась торжественная церемония принятия Присяги на верность народу Украины. 208 курсантов из учебного центра из 15-ти областей ближайшее время будут защищать кордоны нашей страны. Они все прошли тактическую и медицинскую подготовку, и готовы к выполнению поставленных задач.

Приятным и трогательным стало неофициальное событие: срочник Богдан сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной под аплодисменты военных и гражданских гостей.

Девушка ответила «Да».

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