Вандалы снесли статую Златана Ибрагимовича в Мальмё
Все это было обнаружено в 3:30 утра в воскресенье. Рядом со статуей написанное по-шведски граффити – «Убрать!».
Пресс-секретарь департамента спорта и отдыха муниципалитета Мальмё сказал BBC, что памятник уже демонтировали для ремонта, затем его вернут на место.
Заместитель мэра Мальмё Фрида Троллмир сказала: «Я понимаю, что многие люди разочарованы поведением Златана, но вандализмом заниматься не стоит. Лучше выразить свое недовольство демократическим путем».
Дом Ибрагимовича в Стокгольме также пострадал от вандалов: на входной двери было написано «Иуда».
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Златан Ибрагимович достиг соглашение с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба. Футболист присоединился к Rossoneri на правах свободного агента.
Он представляет собой 2,7-метровую 500-килограммовую бронзовую статую авторства местного скульптора Петера Линде.
Спортивный директор «Милана» Леонардо сообщил, что клуб близок к подписанию контракта с форвардом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.