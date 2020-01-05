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Главная » Мир » Спорт
16:54 05 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вандалы снесли статую Златана Ибрагимовича в Мальмё

Все это было обнаружено в 3:30 утра в воскресенье. Рядом со статуей написанное по-шведски граффити – «Убрать!».

Пресс-секретарь департамента спорта и отдыха муниципалитета Мальмё сказал BBC, что памятник уже демонтировали для ремонта, затем его вернут на место.

Заместитель мэра Мальмё Фрида Троллмир сказала: «Я понимаю, что многие люди разочарованы поведением Златана, но вандализмом заниматься не стоит. Лучше выразить свое недовольство демократическим путем».

Дом Ибрагимовича в Стокгольме также пострадал от вандалов: на входной двери было написано «Иуда».

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Тэги: футбол, памятник, Златан Ибрагимович

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