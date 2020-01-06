В Украине введена электронная трудовая книжка
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Пол данным ведомства, новый сервис создан специально для работающих украинцев, и размещается на интернет-портале электронных услуг. Его функционал поможет гражданам самостоятельно просмотреть ведомости о трудовой деятельности, обучении и курсах повышения квалификации.
В электронной трудовой содержится вся информация о работнике по отчетным данным работодателя. А еще имеется исчерпывающая информация обо всех страховых взносах еще с конца 90-х годов прошлого столетия.
Удобным сервис покажется тем, кто утерял бумажную трудовую книжку – ознакомиться со всей информацией можно дистанционно. Доступ к электронному документу возможен только при условии регистрации на веб-портале услуг и наличие электронной подписи.
Новости по теме
Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за август для исчисления пенсии на уровне 8 909 гривен, хотя за июль сумма зарплаты была выше почти на 400 гривен.
Пенсионный фонд Украины обновил информацию о получателях пенсий.
Задолженность Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по кредитам с Единого казначейского счета (ЕКС) на начало 2019 года составила 52,8 млрд грн.