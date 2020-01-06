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Главная » Украина » Общество
07:53 06 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине введена электронная трудовая книжка

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Пол данным ведомства, новый сервис создан специально для работающих украинцев, и размещается на интернет-портале электронных услуг. Его функционал поможет гражданам самостоятельно просмотреть ведомости о трудовой деятельности, обучении и курсах повышения квалификации.

В электронной трудовой содержится вся информация о работнике по отчетным данным работодателя. А еще имеется исчерпывающая информация обо всех страховых взносах еще с конца 90-х годов прошлого столетия.

Удобным сервис покажется тем, кто утерял бумажную трудовую книжку – ознакомиться со всей информацией можно дистанционно. Доступ к электронному документу возможен только при условии регистрации на веб-портале услуг и наличие электронной подписи.

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Тэги: пенсионный фонд, трудовая книжка, электронные услуги

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