Рождественские запреты: Чего нельзя делать в Сочельник?

Накануне одного из главных праздников христиан на них распространяется немало запретов.

Праздничный вечер 6-го января именуется Сочельником – это канун Рождества Христового. Истинные христиане знают, что в этот вечер действуют определенные правила, которые запрещают многое из того, к чему привыкли все обыватели. Мы решили напомнить читателям об основных запретах Рождества.

Запрет на нитки и иголки

Негоже добропорядочным прихожанкам в этот праздничный вечер, равно как и день, прикасаться к ниткам, ножницам и прочим атрибутам рукоделия. Нельзя стирать, затевать генеральную уборку, браться за тяжелую работу.

Запрет на мясо и рыбу

И прочие продукты животного происхождения. В этот вечер на столе должно быть не менее 12-ти блюд, но ни одно из них не должно быть скоромным – в этот день завершается Филипповский пост. Уже 7-го января все запреты в еде сняты. Кстати, садиться за стол следует не ранее первой звезды. Кроме того, каждое блюдо обязательно необходимо попробовать. Даже если оно вам не слишком по вкусу. А еще запрещается убирать трапезу со стола до наступления Рождества.

Запрет на черное

Немного странный запрет, однако, как утверждают люди знающие, за стол крайне нежелательно садиться в черной одежде. Ведь это канун огромного праздника – разве в день рождения кто-то надевает на себя траурные одеяния?!

Запрет на чистоту

В смысле, в Сочельник не рекомендуется выносить из дома мусор. Да и негде ему взяться, ведь на генеральную уборку наложено вето.

Запрет на не гостеприимство

Всякому желающему в этот день разрешается колядовать, и каждый должен получить за это либо монетку, либо сладости.

Запрет на гадание

Не следует путать Сочельник со Святками – накануне Рождества запрещается гадать, а вот потом уже не возбороняется.

Запрет на сквернословие

Если вы любитель крепкого словца, то в этот день больше молчите. Ни к чему нарушать запреты на ругательства в святой вечер.

Вот, пожалуй, и все.

Христос рождается! Славим Его!

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