Сборна России проиграла канадцам в финале молодежного ЧМ по хоккею, но телезрителям показали другой матч
Финал чемпионата мира прошел 5 января в Чехии. Сборная России по ходу встречи вела с разрывом в две шайбы, однако в последние 10 минут пропустила три шайбы в свои ворота.
В итоге россияне проиграли со счетом 3:4. Хотя на групповом этапе они также встречалась с канадцами и одержала разгромную победу – 6:0.
Финал транслировался в прямом эфире на Первом канале.
В вот канал «Матч ТВ» показал запись финала молодежного чемпионата 2011 года. Тогда сборная России обыграла канадцев со счетом 5:3.
Тем не менее, многие зрители не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять хоккеистов с победой.
Не заметили подмены не только простые телезрители. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также предложил поздравить «настоящую красную машину» с золотыми медалями чемпионата.
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