НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
13:47 06 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборна России проиграла канадцам в финале молодежного ЧМ по хоккею, но телезрителям показали другой матч

Финал чемпионата мира прошел 5 января в Чехии. Сборная России по ходу встречи вела с разрывом в две шайбы, однако в последние 10 минут пропустила три шайбы в свои ворота.

В итоге россияне проиграли со счетом 3:4. Хотя на групповом этапе они также встречалась с канадцами и одержала разгромную победу – 6:0.

Финал транслировался в прямом эфире на Первом канале.

В вот канал «Матч ТВ» показал запись финала молодежного чемпионата 2011 года. Тогда сборная России обыграла канадцев со счетом 5:3.

Тем не менее, многие зрители не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять хоккеистов с победой.

Не заметили подмены не только простые телезрители. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также предложил поздравить «настоящую красную машину» с золотыми медалями чемпионата.

Источник:
Тэги: хоккей, сборная России, телевидение

Новости по теме

Сборная России с рекордным счетом обыграла канадцев на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России разгромила Канаду в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет.

На ЧМ по хоккею сборная России обыграла итальянцев со счетом 10:0

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. До этого максимальное преимущество россиян достигало девяти шайб.

Сборная России досрочно победила в Еврохоккейтуре

Сборная России на этапе в Чехии дважды проиграла: сначала шведам со счетом 4:6, затем финнам — 1:3.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Сборная России проиграла канадцам, но телезрителям показали другой матч

13:47 Мир

Рождественские запреты: Чего нельзя делать в Сочельник?

09:31 Украина

В Украине введена электронная трудовая книжка

07:53 Украина

Руководство херсонской полиции сделало заявление по факту убийства в Каховке

20:38 Украина

«Ты только жди»: Присягая на верность Украине, солдат сделал предложение девушке

12:14 Украина

Позднее зажигание: Несколько часов катаясь на машине, женщина поняла, что ее у нее угнали

11:48 Украина

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

09:44 Мир

Каховка в огне. Местные жители протестуют, жгут шины, пытались захватить РГА и полицию

23:50 Украина

В Иране после убийства генерала, поднят красный флаг джихада

23:08 Мир

В Украине алименты выросли в размере

19:18 Украина

В Черновцах полицейский избивал студента на глазах у прохожих из хулиганских побуждений

18:02 Украина

Новости | Игровые автоматы