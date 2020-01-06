Сборна России проиграла канадцам в финале молодежного ЧМ по хоккею, но телезрителям показали другой матч

Финал чемпионата мира прошел 5 января в Чехии. Сборная России по ходу встречи вела с разрывом в две шайбы, однако в последние 10 минут пропустила три шайбы в свои ворота.

В итоге россияне проиграли со счетом 3:4. Хотя на групповом этапе они также встречалась с канадцами и одержала разгромную победу – 6:0.

Финал транслировался в прямом эфире на Первом канале.

В вот канал «Матч ТВ» показал запись финала молодежного чемпионата 2011 года. Тогда сборная России обыграла канадцев со счетом 5:3.

Тем не менее, многие зрители не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять хоккеистов с победой.

Не заметили подмены не только простые телезрители. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также предложил поздравить «настоящую красную машину» с золотыми медалями чемпионата.

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