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Главная » Мир » Общество
14:17 06 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Леди Гага призналась, что стал жертвой изнасилования

Певица рассказала в интервью Опре Уинфри о том, что испытала после серии изнасилований в 19 лет. Она отметила, что насильником был ее знакомый.

Как пишет The Independent, певица страдала пост-травматическим расстройством (PTSD) на протяжении нескольких лет.

«Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19 лет, и у меня был PTSD как результат этого насилия, и я долго ничего не делала с этой травмой», – рассказала Леди Гага.

Певица не стала уточнять, кто изнасиловал ее, но отметила, что это был знакомый.

Она подчеркнула, что даже тогда, когда она стала звездой, путешествуя по миру, она могла внезапно испытать эту «невероятную боль во всем теле», похожую на боль, которую она чувствовала после изнасилования.

The Independent указывает, что ранее Леди Гага прекратила сотрудничество с музыкантом R Kelly. Причиной стали обвинения и арест: его подозревали в нескольких случаях сексуальных преступлений против женщин.

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Тэги: изнасилование, певица, Леди Гага

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