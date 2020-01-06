НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
16:31 06 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Медреформа-2020: Все вокруг бесплатно, но…

Без одно «но» в нашей стране, увы, не обойтись.

Итак, в апреле наступившего года каждый украинец, по идее, должен почувствовать себя защищенным в медицинском плане. Ведь именно с этого момента, как обещают чиновники, больше не понадобиться нести с собой в поликлинику или в больницу туго набитый кошелек. Все шесть видов медицинской помощи (первичная, реабилитационная, госпитальная, экстренная, специализированная амбулаторная и паллиативная) обещают сделать бесплатными для всех граждан, а средства на это поступят из налогов всех плательщиков.

Медучреждение имеет право выставить счет пациенту в том случае, если он не имеет направления на консультацию у узкого специалиста или на какую-то процедуру. Кроме того, придется заплатить за не экстренное лечение зубов и ряд процедур «для красоты» – пластические операции, массажи и прочее.

Программа по увеличению объема доступных лекарств профинансирована в два раза больше. Это значит, что инсулинозависимые люди получат, по идее, препараты без перебоя. Как и другие больные.

Теперь перейдем к тому самому «но». Как обычно, это деньги. Их может на все не хватить ,поскольку бюджет «не резиновый». На 2020 год на все бесплатное от медицины выделено чуть более 72 миллиардов гривен. Хватит ли этих средств? На самом деле, не знает никто.

Источник:
Тэги: Украина, чиновники, медицина, деньги, медреформа

Новости по теме

Украинско-грузинская банда ошиблась домом, и пыталась отрезать пальцы людям, у которых не было денег

Злоумышленники основатель прокололись в планировании преступления.

В Украине выросла реальная зарплата: названа сумма

В Украине реальная заработная плата в феврале 2018 года выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российские чиновники платят от 150 тысяч рублей за присутствие на совещаниях с Путиным

Если заплатить меньше, то Путина можно и не увидеть…

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Сборная России проиграла канадцам, но телезрителям показали другой матч

13:47 Мир

Рождественские запреты: Чего нельзя делать в Сочельник?

09:31 Украина

В Украине введена электронная трудовая книжка

07:53 Украина

Руководство херсонской полиции сделало заявление по факту убийства в Каховке

20:38 Украина

«Ты только жди»: Присягая на верность Украине, солдат сделал предложение девушке

12:14 Украина

Позднее зажигание: Несколько часов катаясь на машине, женщина поняла, что ее у нее угнали

11:48 Украина

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

09:44 Мир

Каховка в огне. Местные жители протестуют, жгут шины, пытались захватить РГА и полицию

23:50 Украина

В Иране после убийства генерала, поднят красный флаг джихада

23:08 Мир

В Украине алименты выросли в размере

19:18 Украина

В Черновцах полицейский избивал студента на глазах у прохожих из хулиганских побуждений

18:02 Украина

Новости | Игровые автоматы