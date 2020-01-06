Медреформа-2020: Все вокруг бесплатно, но…

Без одно «но» в нашей стране, увы, не обойтись.

Итак, в апреле наступившего года каждый украинец, по идее, должен почувствовать себя защищенным в медицинском плане. Ведь именно с этого момента, как обещают чиновники, больше не понадобиться нести с собой в поликлинику или в больницу туго набитый кошелек. Все шесть видов медицинской помощи (первичная, реабилитационная, госпитальная, экстренная, специализированная амбулаторная и паллиативная) обещают сделать бесплатными для всех граждан, а средства на это поступят из налогов всех плательщиков.

Медучреждение имеет право выставить счет пациенту в том случае, если он не имеет направления на консультацию у узкого специалиста или на какую-то процедуру. Кроме того, придется заплатить за не экстренное лечение зубов и ряд процедур «для красоты» – пластические операции, массажи и прочее.

Программа по увеличению объема доступных лекарств профинансирована в два раза больше. Это значит, что инсулинозависимые люди получат, по идее, препараты без перебоя. Как и другие больные.

Теперь перейдем к тому самому «но». Как обычно, это деньги. Их может на все не хватить ,поскольку бюджет «не резиновый». На 2020 год на все бесплатное от медицины выделено чуть более 72 миллиардов гривен. Хватит ли этих средств? На самом деле, не знает никто.

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