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Главная » Украина » Происшествия
16:47 06 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд оправдал чиновницу от образования, которой дали деньги за место в школе

Начальница гороно признана невиновной.

В июля 2017 года начальницу городского отдела образования города Калуш, что в Ивано-Франковской области, Ирину Люклян, задержали за получение неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен. Сыщики изъяли в ящике ее стола два десятка меченых купюр номиналом 500 гривен. Деньги предприниматель передал ей за способствование выделения ему места в одной из школ под ведение бизнеса – реализацию продукции. Начальница гороно пообезала поспособствовать, благодаря своему влиянию и знакомствам.

В ходе расследования квалификацию вменяемой взятки Люклян изменили. Теперь оказалось, что деньги она получила якобы за оказание влияния на кого-то, а не за личную услугу.

А в конце декабря прошлого года суд вообще посчитал, что вина Люклян не доказана. Суд усомнился в том, что она вообще могла повлиять на кого-то, а найденные у нее средства так и не нашли своей оценки.

Стоит отметить, что чиновница уже давно вернулась к исполнению своих обязанностей, и по сей день занимает должность начальника городского управления образования Калуша.

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Тэги: ирина люклян, калуш, ивано-франковс, гороно, управление образования

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