В Мексике в ходе войны с наркокартелями более 60 тысяч человек пропали без вести

По данным мексиканских властей, в стране исчезло более 60 тысяч человек с начала войны с наркоторговлей в 2006 году. В прошлом году было убито более 31 тысячи человек.

Помимо наркокартелей и организованных преступных группировок, силы безопасности также обвиняются в гибели и исчезновениях людей, сообщает BBC.

По официальным данным, около более половины исчезнувших были в возрасте от 15 до 35 лет, три четверти были мужчинами.

В прошлом году более 5 тысяч человек пропали без вести, сказала на пресс-конференции в понедельник Карла Кинтана, глава Национальной поисковой комиссии Мексики, координирующей усилия по поиску пропавших без вести.

Военные действия по борьбе с наркоторговлей начал в 2006 году тогдашний президент Фелипе Кальдерон. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который пришел к власти в декабре 2018 года, пообещал «добиться мира и положить конец войне».

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