Британский маньяк, изнасиловавший 136 мужчин, получил пожизненный срок

Британец индонезийского происхождения учился в аспирантуре Университета Лидса. Он поджидал мужчин, покидавших бары и ночные клубы, и заманивал их к себе домой…

По словам полицейских, у них имеются свидетельства того, что по меньшей мере 190 мужчин стали жертвами 36-летнего преступника. Он заманивал мужчин в свою квартиру, предлагал им выпить, затем, подмешав в их питье наркотик, насиловал их и снимал половой акт на видео, сообщает BBC.

В понедельник суд в Манчестере признал Рейнара Синагу виновным в 136 изнасилованиях, восьми попытках изнасилования, 14 случаях посягательств сексуального характера и одного случая нападения с целью совершить половой акт – в общей сложности совершенных в отношении 48 жертв.

Как заявил судья, Синага является злостным сексуальным маньяком, который всегда будет представлять опасность. Он, по словам судьи, не выказал ни малейшего раскаяния, а временами даже, казалось, получал удовольствие от судебного процесса.

После вынесения вердикта один из прокуроров Иен Раштон сказал, что на счету у Синаги наибольшее число изнасилований в истории британского судопроизводства, а возможно, и мирового.

По решению суда, он должен провести за решеткой как минимум 30 лет.

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