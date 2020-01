В Нью-Йорке начался судебный процесс над Харви Вайнштейной

В Нью-Йоркском уголовном суде начинается процесс по делу бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Харви Вайнштейн пришел в суд на ходунках



Всего с суде рассмотрят восемь случаев возможных преступлений со стороны Вайнштейна. Предполагают, что по крайней мере две недели продлится отбор присяжных, после чего начнутся собственно слушания.

В случае признания вины, продюсер может быть приговорен к пожизненному заключению. Сам Вайнштейн отвергает все обвинения.

Спустя несколько часов после начала процесса против Вайнштейна выдвинули новые обвинения. Прокуратура Лос-Анджелеса считает, что в феврале 2013 года продюсер изнасиловал двух женщин в Беверли-Хиллз.

По словам прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси, «обвиняемый использовал свою власть и влияние», чтобы совершить насильственные действия против женщин.

Карьера одного из самых влиятельных голливудских продюсеров рухнула в октябре 2017 года после того, как издания The New York Times и The New Yorker опубликовали истории, подробно описывающие многочисленные случаи сексуальных домогательствах о стороны Вайнштейна. Более 80 женщин выдвинули в его адрес обвинения, сообщает CNN.

Тэги: суд, сексуальные домогательства, Харви Вайнштейн