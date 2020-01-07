НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
08:49 07 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нью-Йорке начался судебный процесс над Харви Вайнштейной

В Нью-Йоркском уголовном суде начинается процесс по делу бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Харви Вайнштейн пришел в суд на ходунках

Всего с суде рассмотрят восемь случаев возможных преступлений со стороны Вайнштейна. Предполагают, что по крайней мере две недели продлится отбор присяжных, после чего начнутся собственно слушания.

В случае признания вины, продюсер может быть приговорен к пожизненному заключению. Сам Вайнштейн отвергает все обвинения.

Спустя несколько часов после начала процесса против Вайнштейна выдвинули новые обвинения. Прокуратура Лос-Анджелеса считает, что в феврале 2013 года продюсер изнасиловал двух женщин в Беверли-Хиллз.

По словам прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси, «обвиняемый использовал свою власть и влияние», чтобы совершить насильственные действия против женщин.

Карьера одного из самых влиятельных голливудских продюсеров рухнула в октябре 2017 года после того, как издания The New York Times и The New Yorker опубликовали истории, подробно описывающие многочисленные случаи сексуальных домогательствах о стороны Вайнштейна. Более 80 женщин выдвинули в его адрес обвинения, сообщает CNN.

Источник:
Тэги: суд, сексуальные домогательства, Харви Вайнштейн

Новости по теме

Чудеса медицины и правосудия: Врач, пойманный на взятке, пережил инсульт и был оправдан

Спустя три года суд пришел к выводу, что вина врача не доказана.

Ватикан намерен судить бывшего нунция за домогательства к детям

Ватикан намерен предать суду бывшего папского нунция в Доминиканской республике Йозефа Весоловски по обвинениям в распространении порнографии и сексуальным домогательствам в отношении несовершеннолетних.

В Таджикистане целителя «муллу-колдуна» посадили за домогательства к своей пациентке

В Таджикистане вынесли приговор Асадулло Иброхимову, известному как «мулла-колдун». Мужчина, занимавшийся целительством, осужден за домогательства по отношению к своей пациентке.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы