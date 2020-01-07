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Главная » Украина » Происшествия
13:15 07 Января 2020 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

В одесском общежитии взорвалась граната, есть пострадавшие

Полиция работает на месте ЧП.

Утром в Малиновском районе Одессе произошел взрыв в одном из общежитий. По предварительным данным, в общей кухне взорвалась граната РГД-5, трое находившихся в помещении людей экстренно госпитализированы со множественными осколочными ранениями. Медики борются за их жизни.

Сыщики установили цепь утренних событий, повлекших ЧП: трое мужчин праздновали Рождество с обильными возлияниями. Это не понравилось их соседу. В ходе ссоры мужчина ушел в свою комнату, а затем вернулся с осколочной гранатой. Бросив ее в кухню, он запер дверь. После того, как прогремел взрыв, преступник скрылся в неизвестном направлении. Полиция разыскивает подозреваемого, но пока безрезультатно.

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Тэги: взрыв, Одесса, граната, общежитие

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