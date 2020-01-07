В одесском общежитии взорвалась граната, есть пострадавшие
Полиция работает на месте ЧП.
Утром в Малиновском районе Одессе произошел взрыв в одном из общежитий. По предварительным данным, в общей кухне взорвалась граната РГД-5, трое находившихся в помещении людей экстренно госпитализированы со множественными осколочными ранениями. Медики борются за их жизни.
Сыщики установили цепь утренних событий, повлекших ЧП: трое мужчин праздновали Рождество с обильными возлияниями. Это не понравилось их соседу. В ходе ссоры мужчина ушел в свою комнату, а затем вернулся с осколочной гранатой. Бросив ее в кухню, он запер дверь. После того, как прогремел взрыв, преступник скрылся в неизвестном направлении. Полиция разыскивает подозреваемого, но пока безрезультатно.
Новости по теме
Погибший мужчина подорвал себя гранатой во время преследования полицейскими. При нем было несколько гранат.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва гранаты на улице Пушкинская в Киеве.
Взрывом в доме выбило окна, а также повредило автомобиль хозяина дома. Никто из жильцов не пострадал.