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Главная » Мир » Общество
14:07 07 Января 2020 Просмотров 143   КомментариевКомментарии

IKEA заплатит семье из США 46 млн долларов за смерть ребенка

Соглашение со шведской компанией было достигнуто в результате судебной тяжбы, которая началась после гибели в Калифорнии двухлетнего Джозефа Дудека в 2017 году.

Трагедия случилась после того, как двухлетний ребенок попытался взобраться на 32-килограммовый комод серии Malm. Как пишет Bild, комод упал на мальчика и сдавил его шею так, что ребенок задохнулся. Когда отец нашел его, он уже ничем не мог помочь сыну – мальчик был мертв.

Родители мальчика, Крейг и Джолин Дудеки, после гибели их сына подали иск против компании, и IKEA согласилась выплатить указанную сумму полностью, не доводя дело до суда.

Семья мальчика приняла решение пожертвовать миллион долларов из общей суммы организации, которая добивается строгого тестирования предметов мебели.

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Тэги: ребенок, мебель, компания IKEA

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