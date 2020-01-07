IKEA заплатит семье из США 46 млн долларов за смерть ребенка
Соглашение со шведской компанией было достигнуто в результате судебной тяжбы, которая началась после гибели в Калифорнии двухлетнего Джозефа Дудека в 2017 году.
Трагедия случилась после того, как двухлетний ребенок попытался взобраться на 32-килограммовый комод серии Malm. Как пишет Bild, комод упал на мальчика и сдавил его шею так, что ребенок задохнулся. Когда отец нашел его, он уже ничем не мог помочь сыну – мальчик был мертв.
Родители мальчика, Крейг и Джолин Дудеки, после гибели их сына подали иск против компании, и IKEA согласилась выплатить указанную сумму полностью, не доводя дело до суда.
Семья мальчика приняла решение пожертвовать миллион долларов из общей суммы организации, которая добивается строгого тестирования предметов мебели.
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