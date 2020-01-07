Самое смелое декольте 2020: Сальма Хайек в платье Gucci
Сальма Хайек не смогла пропустить церемонию вручения премии «Золотой глобус — 2020». 53-летняя актриса стала не только гостьей вечера, но и объявила победителя в одной из номинаций.
Сальма Хайек не смогла пропустить церемонию вручения премии «Золотой глобус — 2020». 53-летняя актриса стала не только гостьей вечера, но и объявила победителя в одной из номинаций.
На красной дорожке мексиканская звезда появилась в соблазнительном сине-белом платье Gucci. Топ удачно подчеркнул формы Сальмы, а серьги-кисти и крупные кольца дополнили наряд. Укладка «голливудские волны» и драматичный макияж сделали образ незабываемым.
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