Третий день в Виннице ищут пропавшую девочку
Ребенка не могут найти полиция, волонтеры и родные.
В Винницкой области бьют тревогу – в Казатинском районе пропала без вести 15-летняя школьница Елизавета Грубик. Девочка вышла из дома еще 5-го января, приблизительно в 16-00, и ее след потерялся. Ребенок не выходит на связь с родными, ничего не знают о ней подруги и знакомые. Всем, кому что-либо известно о судьбе подростка, правоохроанители просят незамедлительно сообщать по телефонам 102 и 068-586-53-40.
По данным, близким к следствию, ранее девочка не проявляла склонности к бродяжничеству, она из благополучной семьи. Тем тревожнее о того, что она третий день не выходит на связь.
Приметы пропавшей: рост около 165 сантиметров, длинные прямые русые волосы. Последний раз была одета в черную куртку и черные же штаны. Особые приметы отсутствуют.
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