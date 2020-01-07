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21:09 07 Января 2020 Просмотров 397   КомментариевКомментарии

Судебное похмелье: Хозяина магазина, в котором продавался коньяк, убивший семерых человек, даже не оштрафовали

За реализацию убийственного пойла предприниматель не поплатился ничем.

В сентябре 2016 года в Харьковской области десятки человек отравились спиртными напитками, содержащими метиловый спирт. В селе Иванчуковка Изюмского района в магазин завезли партию разливного коньяка, который предприимчивый владелец стал продавать по 55 гривен за литр. Селяне не впервой отоваривались таким напитком, и даже не догадывались, что этот раз станет для них последним. На следующий день после появления в магазине коньяка с метанолом, в больницы попали десятки жителей района. От купленного в Иванчуковке коньяка скончались 7 человек. Другие провели на больничной койке не самые приятные минуты, но выжили.

Предприниматель Владимир Родионов признался, что пойло покупал с рук у неизвестного поставщика. Как узнали Власти.нет, спиртное было разлито в 5-литровые баклажки, и разлеталось «на ура». Свою вину он признал лишь частично, сваливая на неизвестного ответственность за гибель людей.

Изюмский районный суд признал Родионова виновным в сбыте фальсифицированных подакцизных товаров, повлекших гибель людей, и приговорил к штрафу в размере 34 тысячи гривен. При этом, поскольку сроки давности привлечения к уголовной ответственности за совершение данного преступления истекли, предпринимателя освободили от уплаты и этого мизерного наказания. Хотя вменяемая Родионову статья предусматривала до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Тэги: суд, приговор, Харьковская область, предприниматель, шок, метиловый спирт, изюмский район, владимир родионов, сроки давности, гибель людей

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