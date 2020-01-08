Харьковский предприниматель проведет в тюрьме 9 лет за ДТП с двумя погибшими

Свою вину он признал только частично.

28-летний харьковский бизнесмен Станислав Терновский осужден на 9 лет за совершение ДТП, повлекшего смерть двоих человек.

13-го февраля 2017 года Терновский, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», на пересечении Лозовеньковского проспекта с улицей Академика Синельникова выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с «Ланосом». Находившиеся в нем 44-летние водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Судебные медики установили, что их смерть наступила в результате тупой травмы туловища с повреждениями и разрывами внутренних органов, осложненных острой кровопотерей.

В суде обвиняемый заявил, что выехал на «встречку» в результате скользкого дорожного покрытия – якобы машину занесло на гололеде, и он не имел возможности управлять автомобилем. Однако это не смягчило суд.

Кроме прочего, предприниматель обязан выплатить родственникам погибшим более 750-ти тысяч гривен в виде компенсации за моральный ущерб.

Как стало известно «Властям», осужденный намерен обжаловать приговор, считая его чрезмерно суровым.

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