Иран атаковал американские базы в Ираке
Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по двум базам – в Асаде и Эрбиле.
В ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции.
О жертвах пока ничего не известно, сообщает BBC.
Президент США в Twitter написал, что проводится оценка ущерба, но «пока все хорошо».
«У нас самая мощная и лучше всех оснащенная армия в мире», – написал Дональд Трамп.
В Ираке находится пятитысячный контингент американских войск.
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Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Генерал Кассем Сулеймани, глава спецназа Корпуса стражей исламской революции, был убит в результате удара по аэропорту Багдада.
Президент поручил министру финансов «существенно ужесточить санкции» на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.