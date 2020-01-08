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Главная » Мир » Политика
10:28 08 Января 2020 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

Иран атаковал американские базы в Ираке

Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по двум базам – в Асаде и Эрбиле.

В ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции.

О жертвах пока ничего не известно, сообщает BBC.

Президент США в Twitter написал, что проводится оценка ущерба, но «пока все хорошо».

«У нас самая мощная и лучше всех оснащенная армия в мире», – написал Дональд Трамп.

В Ираке находится пятитысячный контингент американских войск.

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Тэги: США, Иран, ракетный удар

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